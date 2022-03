West Ham vs. Sevilla EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League este jueves 17 de marzo del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Olímpico de Londres.

Un gol de Munir El Haddadi le dio la victoria a los andaluces en la ida. Ventaja que tratará de ratificar el equipo de Julen Lopetegui que arribará a Inglaterra con las bajas de Lucas Ocampos (sanción), Diego Carlos, ‘Papu’ Gómez, Suso Fernández, Karim Rekik o Erik Lamela (lesiones).

¿A qué hora juegan West Ham vs. Sevilla en vivo en la Europa League?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

No obstante, el seis veces ganador de la Europa League recupera al volante Fernando y el lateral Gonzalo Montiel. Se unirán al once en el que destacan Ivan Rakitic, el mexicano ‘Tecatito’ Corona, Anthony Martial y Youssef En-Nesyri.

De su lado, West Ham cortó el fin de semana una racha de tres derrotas seguidas. Con esa motivación, los ‘Hammers’ de David Moyes confían en el goleador Michail Antonio, Pablo Forlans o el volante Declan Rice. Solo Jarrod Bowen no podrá acompañar al equipo.

West Ham vs. Sevilla: canales de transmisión

Si quieres ver la transmisión del partidazo por Europa League entre West Ham y Sevilla desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica las señales habilitadas son ESPN, TNT Sports y HBO Max para la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿Dónde ver online el partido West Ham vs. Sevilla en la Europa League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre West Ham y Sevilla puedes hacerlo vía Movistar Plus y DAZN, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

West Ham vs. Sevilla: posibles alineaciones del partido

West Ham: Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Benrahma, Lanzini, Fornals; Antonio.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Augustinsson; Jordán, Fernando; Tecatito Corona, Rakitic, Martial; y En-Nesyri.