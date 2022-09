Andy Ruiz vs. King Kong Ortiz EN VIVO vía Star Plus | EN DIRECTO sigue el combate más esperado de los pesos completos, que decidirá al próximo retador al británico Tyson Fury, este domingo 4 de setiembre desde el Crypto Arena de Los Ángeles, California. La transmisión para Latinoamérica estará a cargo de Star plus desde las 6:00 de la tarde (hora peruana), mientras que en México lo podrás ver a través de FOX Sports y también por Combate Space.

Este combate significará el regreso del excampeón unificado de los pesos completos, después de un año de estar alejado de los rings, mientras King Kong Ortiz compitió el Año Nuevo de este 2022, con una sonada victoria sobre Charles Martin.

¿A qué hora inicia la pelea Andy Ruiz Jr. vs. Luis Ortiz?

El combate entre Andy Ruiz y King Ortiz formará parte de una interesante velada, en la que también veremos de nuevo al ‘Pitbull’ Isaac Cruz y también a Abner Mares. Para que no te pierdas este encuentro, en esta nota te contamos a qué hora será la transmisión.

Perú: 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Estados Unidos: 6:00 p.m. hora del este

España: Lunes 01:00 a.m.

¿Cuál es la cartelera del evento Andy Ruiz Jr. vs. Luis Ortiz?

Como te contamos líneas arriba, el plato fuerte de la jornada será el mano a mano entre el ‘Destroyer’ Andy Ruiz y ‘King Kong’ Luis Ortiz, sin embargo la cartelera es considerada más que prometedora.

Andy Ruiz vs Luis Ortiz / Peso pesado

Peso pesado Isaac Cruz vs Eduardo Ramírez / Título Silver de peso ligero del CMB

José Valenzuela vs Jezzrel Corrales / Título Continental Américas de peso ligero del CMB

Joseph Spencer vs Kevin Salgado / Peso mediano

Ra’eese Aleem vs Mike Plania / Título NABO de peso súper gallo de la OMB

Anthony Garnica vs Juan Antonio López / Peso súper gallo

Anthony Cuba vs Oscar Pérez / Peso ligero

Kel Spencer vs Deljerro Revello / Peso ligero

Abner Mares vs Miguel Flores / Peso ligero

Charles Martin vs Devin Vargas / Peso mediano

Jesus Silveyra vs Matt Gaver / Peso súper ligero

Juan Esteban García vs Gilberto Mendoza / Peso mosca

¿Qué canales transmiten el evento Andy Ruiz Jr. vs. Luis Ortiz ?

Existe gran expectativa por ver el combate entre Andy Ruiz y King Kong Ortiz en toda América Latina, debido a la rivalidad entre el estilo mexicano y el cubano y aunque ni Ruiz ni Ortiz son tradicionales representantes de dichas escuelas, hay mucha atención en este combate. Por eso a continuación te contamos como verlo.

PAÍS TRANSMISIÓN PERÚ 6:00 p.m. /Star Plus MÉXICO 6:00 p.m. /Star Plus / Fox Sports / Space ARGENTINA 8:00 p.m. /Star Plus COLOMBIA 6:00 p.m. /Star Plus CHILE 7:00 p.m. /Star Plus ECUADOR 6:00 p.m. /Star Plus URUGUAY 8:00 p.m. /Star Plus VENEZUELA 7:00 p.m. /Star Plus ESTADOS UNIDOS 6:00 p.m. (hora de este) FOX PPV ESPAÑA APP DE EUROSPORT

¿Cómo ver Star Plus en vivo para seguir la pelea Andy Ruiz Jr. vs. Luis Ortiz?

Star Plus es el servicio de streaming deportivo más importante de Latinoamérica, con contenido de las promotoras de boxeo más importantes como PBC y Top Rank. Este servicio se encuentra disponible a través del website de Star Plus y su app, que puede descargarse en cualquier dispositivo Android u Iphone.

¿Cuánto cuesta la suscripción para ver Star Plus en vivo?

El costo de Star Plus es de 10 dólares mensuales, que te dará derecho a ver el combate entre Andy Ruiz Jr. y King Kong Ortiz, según lo anunció la propia Star Plus.

