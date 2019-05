Sub 20 de Noruega ganó 12-0 a Honduras, la mayor goleada en la historia de los mundiales |VIDEO |FOTOS 

Festejaron con una 'caja'. Noruega ha inscrito sus colores en la historia del fútbol mundial al lograr una victoria jamás lograda en todas las categorías de la Copa del Mundo, al golear 12 - 0 a Honduras en el Grupo C de Mundial Sub 20. El héroe de la jornada fue el delantero Erling Braut Haland.



Erling Haland anotó nueve goles para Noruega que pese a este increíble resultado podría noca clasificar a los octavos de final el Mundial Sub 20, pues perdió sus dos partidos anteriores ante Uruguay (1-3) y Nueva Zelanda (0-2). Ahora solo dependen que una victoria de Qatar sobre Estados Unidos y de Arabia Saudita ante Panamá. Además que Sudáfrica supere a Portugal y pasar como cuarto mejor tercero.



Noruega terminó el primer tiempo con un categórico 5 a 0 todos obras de Haland. La expulsión de Axel Gómez y Everson López simplificó aún más las cosas para los nórdicos que completaron el 12-0 final gracias aun intratable Haland y a los aportes de Markovic y Hauge. Sobre el final.



La selección de Noruega Sub 20 festejó goleada histórica en todos los mundiales

En una Copa del Mundo la mayor goleada fue de Hungría con un 10-1 ante el El Salvador en España 1982. En Copas del Mundo Sub 20, el récord lo tenía Brasil (10-0) a Bélgica de 1997, en el Mundial Sub 17 Colombia (9-1) sobre Finlandia en 2003.



Erling Haland, con solo 18 años, rompió una marca anotando nueve goles tantos y es jugador del Bryne FK de Noruega. El años pasado fue transferido al Red Bull Salzburgo de Austria.