Sudamericano Playa Rosario 2019: Premiaron a medallistas peruanos por este record histórico |VIDEO 

Premio al esfuerzo. La selección peruana que logró un record histórico de medallas en los IV Juegos Suramericanos de Playa en Rosario 2019, recibió un reconocimiento en el salón VIP del Estadio Nacional.



Las actuaciones de los peruanos demostraron un gran progreso en las disciplinas de playa, pues se sumaron en total 19 preseas (13 de oro, dos de plata y 4 de bronce) y el equipo nacional finalizó en el segundo lugar del medallero oficial, siendo superados –solo por cuatro medallas- por Argentina, el país anfitrión.



“Me emociono ver a tanto campeón y resultados de tremendo esfuerzo y dedicación. Se de los sacrificios para llegar a esos logros, dejar el nombre del país en alto y escuchar el himno nacional a uno lo llenan de emoción hasta la lágrimas”, dijo Sebastián Suito quien estuvo acompañado por Sebastián Suito, Presidente del IPD.



“Felicito a todos, es un gran resultado, histórico para el Perú, segundos en el medallero es el presagio ideal previo a los Juegos Panamericanos. Estamos emocionados y agradezco a los involucrados, deportistas, familias, federaciones. Sé que este resultado no es reciente, tiene años de entrenamiento y mucho sacrificio, por eso los insto a seguir que nuestra gran meta es Lima 2019. Lo veo como un punt de partida del cambio del deporte peruano”, sostuvo por su parte Víctor Aspíllaga, director de Deporte Afiliado.



Las medallas obtenidas por nuestros deportistas:



ORO

1. Itzel Delgado (SUP Técnica 6 km.)

2. María Bramont (Aguas Abiertas 5 km.)

3. María Bramont (Aguas Abiertas 10 km.)

4. María Alejandra de Osma (Esquí Náutico Salto)

5. María Alejandra de Osma (Esquí Náutico Overall)

6. Alvaro Torres (Remo)

7. Natalia Cuglieván (Esquí Náutico Figuras)

8. Felipe Franco (Esquí Náutico Figuras)

9. Alonso Collantes (Vela Sunfish masculino)

10. Stefano Peschiera (Vela Laser Standard masculino)

11. Itzel Delgado (Paddle Surf larga distancia)

12. Caterina Romero (Vela Sunfish femenino)

13. María Belén Bazo (Vela RSX femenino)



PLATA

14. Mario Mustafá (Esquí Náutico Slalom)

15. Itzel Delgado (SUP 200 m)



BRONCE

16. María Alejandra De Osma (Esquí Náutico Figuras)

17. Angelo Caro (Skate)

18. Giannisa Veco (SUP 200 m)

19. Giannisa Veco (SUP Técnica 6 km)