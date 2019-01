Chileno llamó "muerto de hambre" a venezolano durante partido del Sudamericano Sub 20 | VIDEO

Lamentable comportamiento. Durante el partido de Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Sub 20, uno de los futbolistas mapochos soltó una condenable frase contra uno del equipo vinotinto.

Se trata de Nicolás Díaz. El futbolista chileno llamó muerto de hambre a Pablo Bonilla, luego que el venezolano le hiciera una fuerte jugada en contra. El jugador de la 'Roja' no se midió y sus palabras fueron captadas por las cámaras de TV.

Pese a que, según las imágenes, el venezolano minimizó la frase lanzada por Nicolás Díaz, lo cierto es que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) estaría evaluando denunciar al futbolista por conducta antideportiva.

Ante esta situación, el defensa chileno decidió utilizar sus redes sociales para ofrecer disculpas. Nicolás Díaz aceptó su error y dijo que nada de lo que gritó a Pablo Bonilla lo sentía de verdad.

"Quiero decirle a todos que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Yo y mi familia tenemos muchos amigos venezolanos y respeto muchísimo a toda la gente que ha venido a Chile a trabajar y ganarse la vida de buena forma", publicó Nicolás Díaz en Instagram.

Además, el futbolista mapocho indicó que su reacción fue producto de una provocación porque Pablo Bonilla también lo insultó. Aunque no quiso repetir lo que supuestamente le habría dicho el venezolano, dijo que eso más la calentura del momento por la falta que le cometieron, ocasionó que soltara esa frase.

"Si respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento", agregó Nicolás Díaz en su publicación de Instagram.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena se pronunció por lo ocurrido, ofreciendo disculpas a Pablo Bonilla y a todo el equipo venezolano que está participando en el Sudamericano Sub 20.

"Pido las más sinceras disculpas a Pablo Bonilla, al Profesor Rafael Dudamel y todo su equipo de trabajo, a la Federación Venezolana de Fútbol, al pueblo venezolano, a toda la comunidad venezolana que vive en Chile y, por supuesto, a todo aquel que se sintió ofendido por mis dichos", se lee en el comunicado.