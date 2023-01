Ya culminada la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 Cali 2023, el Grupo A confirmó a sus 3 selecciones clasificadas al hexagonal final: Brasil, Colombia y Paraguay, quedando eliminado Perú y Argentina. Los ‘albicelestes’ quedaron fuera al perder con los locales por 1-0 en la última fecha.

En Argentina vienen considerando esta eliminación como un fracaso rotundo y desde varios sectores se viene señalando al director técnico, Javier Mascherano. El exjugador de Barcelona asumió la responsabilidad de este fracaso y puso en duda su continuidad.

“ No creo que siga. Está claro que el que fallé soy yo. Me reuniré con el presidente (Claudio Tapia) porque tengo una excelente relación con él como con todos. Pero he fallado”, manifestó.

“No les pude (a los jugadores) trasmitir la confianza y la tranquilidad que se requería”, añadió el también exjugador de la selección argentina.

Mascherano, en lo que más pareció una despedida, agradeció la confianza que le dio la AFA en elegirlo para el cargo. “ Estoy muy agradecido por el hecho de que me hayan dado la posibilidad de dirigir al seleccionado argentino. No hay mucho por decir. Lo que queda es lamentar lo sucedido, por los chicos, por no haber podido ayudarlos”, expresó.

Argentina se despidió del torneo con 3 derrotas, un solo triunfo (ante Perú), anotando 3 goles y recibiendo 6.