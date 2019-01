Sudamericano Sub 20: Vinicius Junior y los ausentes del torneo juvenil en Chile | FOTOS

El Sudamericano Sub 20 iniciará este jueves 17 de enero en Chile. El torneo será la vitrina para que jóvenes futbolistas se muestren ante el mundo. Sin embargo, hay un grupo de ellos que no podrán participar de la competición por diversos motivos.

El caso más representativo es el de Vinicius Junior. Aunque no necesita mayor exposición por su actual papel en el primer equipo del Real Madrid, el delantero se perfilaba como la estrella absoluta en la selección brasileña.

La 'Casa blanca' no ha cedido al ex Flamengo para que dispute el certamen en Chile. El entrenador de la 'Canarinha' hizo todos los esfuerzos para tener al delantero, pero se quedará en España para continuar con su crecimiento.

Vinicius Junior no es el único jugador que no recibió autorización de sus clubes para jugar el Sudamericano Sub 20. Sus compatriotas Matheus Cunha (RB Leipzig), y Paulinho (Bayer Leverkusen) tampoco fueron cedidos por sus clubes.

Los colombianos Juan Camilo Hernández (Huesca), Luis Sinisterra (Feyenoord), Eddy Salcedo (Inter de Milán) y el ecuatoriano Eddy Salcedo (Valladolid) no tienen la luz verde de su clubes para ir a Chile.

Las lesiones, en días previos a la competición, afectaron a jugadores a Argentina. Es así que Ezequiel Barco y Agustín Almendra fueron descartados. En Chile también tuvieron este mismo problema Ignacio Saavedra y Nicolás Guerra.

En la selección peruana, Michel Rasmussen quedó fuera de la nómina final. El jugador de Melgar de Arequipa tuvo presencia en la etapa previa al Sudamericano Sub 20, incluso viajó a Rusia para ser sparring del equipo mayor durante la Copa del Mundo.

