Suecia vs Dinamarca EN VIVO. Los 'daneses' se enfrentarán a los suecos este sábado a las 12.45 p.m. (hora peruana) en el Estadio Friends Arena de Estocolmo con capacidad para 50 mil personas en lo que corresponde a un partido de preparación para Rusia 2018 . El partido irá por la señal de ESPN 2 para toda latinoamérica .



Dinamarca que integra el grupo de nuestra selección peruana tendrá que colocar un bosquejo de lo que será su equipo titular en el mundial. Su entrenador Hareide busca encontrar un funcionamiento tras realizar una regular eliminatoria y Eurocopa en 2016.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú / 12:45 a.m.

Colombia / 12:45 a.m.

Ecuador / 12:45 a.m.

Chile / 13:45 p.m.

España / 7:45 p.m.

Argentina / 2:45 p.m.

Los Ángeles / 10:45 a.m.

New Jersey / 13:45 p.m.



Los 'daneses' tras haber estado ausente en Brasil 2014 vuelven a un mundial siendo esta su quinta participación. Dinamarca jugó con Irlanda en el repechaje europeo y tras golearlo 5 a 0 se clasificó a Rusia 2018. Su máxima figura, Age Hereide, jugador del Totteham está apto para integrar el once titular.



La selección danesa tiene una racha de once partidos sin perder, siete victorias y cuatro empates. Su última derrota fue contra Montenegro en octubre del 2016.



Por otro lado, Suecia llegó a Rusia 2018 luego de eliminar a Italia en el repechaje con gol de Johansson . Sin duda, uno de las figuras más determinantes de su equipo es Emil Forsberg . Los suecos llevan una racha de tres partidos sin ganar. Empataron 0 a 0 con Italia en el repechaje y cayeron contra Chile y Rumanía en los amistosos de marzo.



Suecia y Dinamarca se han enfrentado en 107 ocasiones con un historial favorable para Suecia de 8 partidos ganados encima.



El combinado de Dinamarca se enfrentará a Perú por el grupo C de Rusia 2018 . Además, tendrá que medirse contra Francia y Australia. Mientras que, Suecia integra el grupo 'F' con Corea del Sur, Alemania y México.