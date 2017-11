Suiza vs Irlanda del Norte: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro suizo recibe este domingo a los irlandeses por el duelo de vuelta del repechaje a Rusia 2018. El partido arrancará a las 12 del mediodía (hora peruana) por la señal de ESPN 2.



En el duelo de ida, Suiza logró un triunfazo en su visita a Irlanda del Norte con gol de penal de su estrella Ricardo Rodríguez en el minuto 58 de la segunda parte.



Con dicho resultado, Suiza recibirá más tranquilo a Irlanda del Norte en el St. Jakob-Park de Basel. ¿Vas a seguirlo por Internet? Trome.pe. te traerá todas las incidencias del partido.



Un empate por cualquier marcador será suficiente para que Suiza diga presente en un nuevo Mundial. pues asistieron a los últimos 3. ¿Podrán lograrlo?



Suiza vs Irlanda del Norte: Alineaciones probables



Suiza: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Zakaria, Dzemaili, Shaqiri, Zuber, Seferovic.



Irlanda del Norte: McGovern, McLaughlin, McAuley, J Evans, Brunt, Norwood, C Evans, Davis, Magennis, Lafferty, Dallas.