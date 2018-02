Super Bowl 2018 Philadelphia Eagles vs New England Patriots: ONLINE EN VIVO El equipo azul y el cuadro verde se enfrentan este domingo por la final de la NFL en el evento más esperado del deporte de los Estados Unidos con repercusión a nivel mundial. (TV: Fox Sports y ESPN) (6:30 p.m.)



Los conocedores de fútbol americano consideran que el Super Bowl 52 será una revancha del 39, pero hoy la diferencia entre el equipo de Nueva Inglaterra y los Eagles de Filadelfia es la efectividad y experiencia que han acumulado el mariscal de campo Tom Brady y su entrenador en jefe Bill Belichick, como directores de la solidez de los Patriots.



Los Eagles sin desacreditar los logros de los Patriots, aseguran que sus campeonatos pertenecen al pasado, y que su táctica para derrotarlos es basarse en que por sus méritos actuales, y no del pasado, llegaron al Super Bowl



En 17 años de la era Brady-Belichick, los Patriots han conformado una solidez y constancia sin precedentes, en los que se han presentado a ocho Super Bowls y ganado cinco.



Los Patriots se presentarán a la cita el domingo 4 de febrero para disputar el Super Bowl 52 contra los Eagles, en Minneápolis.



El equipo de Nueva Inglaterra han capturando 15 títulos de División y avanzando a siete partidos consecutivos por el título de la Conferencia Americana.

Super Bowl 2018: Patriots vs Eagles EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por el título de la NFL

Brady, bajo la conducción de Belichick, llevó a los Patriots a conseguir títulos de los Super Bowls 36 (2002), 38 (2004), 39 (2005), 49 (2015) y 51 (2017).



El mariscal de campo ha conseguido cuatro premios al Jugador Más Valioso, de cinco Super Bowls, mientras que su receptor Deion Branch ganó el del Super Bowl 39.



Mientras que los Eagles llegan al campo de los Vikings de Minnesota, donde se jugará el título de Super Bowl, con menos experiencia.



Ni su entrenador en jefe, que está en su segundo año, Doug Pederson, ni su quarterback reserva Nick Foles, en sustitución del titular Carson Wentz, ni el resto de sus jugadores. acumulan la experiencia que poseen los Patriots.

El equipo de Nueva Inglaterra tiene ventaja en experiencia combinada en partidos de postemporada, con 240 juegos, desde 1970.



Brady ha jugado siete Super Bowls, mientras que la nómina completa de 53 hombres de los Eagles ha jugado en un total combinado esa misma cifra: siete.



Pederson, en conferencia de prensa confirmó que el historial pasado de triunfos de los Patriots es excelente, "pero es pasado", dijo.



"Creo que es un problema real que tenemos", dijo a un grupo de reporteros, pero agregó que "mis jugadores han llegado al Super Bowl porque también tienen méritos, y lo han demostrado una y otra vez".



"Precisamente por eso nos enfocamos en el hoy, no en el pasado; nuestro enfoque es que vamos a ganar hoy. Vamos a mejorar hoy".



"No quiero desacreditar a los Patriots, pero igual que ellos nosotros también queremos hacer historia, queremos ganar, y en eso hemos trabajado todo el año, para estar donde estamos hoy".



"Vivir el hoy, jugar hoy, ganar hoy es la fórmula" para superar la mística que han creado Brady y Belichick, dijo.

