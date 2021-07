Diferentes personalidades brindaron sentidas palabras por la memoria del ‘Brazo de Plata’ Súper Porky; pero sin duda alguna, uno de los mensajes más emotivos fue el que le dedicó su hijo, el también conocido luchador méxicano Pyscho Clown.

A través de sus redes sociales, Psycho Clown (uno de los nombres más conocidos de la Triple A y de la lucha libre azteca) compartió un mensaje dedicado a su desaparecido padre.

“Yo su JB cómo él me decía, estoy agradecido eternamente con mi PADRE DIOS TODO PODEROSO, por haberme prestado a un gran consejero, que me enseñó el amor POR MI BENDITA LUCHA LIBRE, QUE ME ENSEÑÓ A SER FUERTE ANTE CADA MOMENTO DE LA VIDA”, comenzó su mensaje Clown.

Psycho Clown compartió un emotivo mensaje por la muerte de Súper Porky. (Facebook)

El payaso psicótico recordó su infancia cuando su padre se sentaba a su lado para contarle todas sus ‘Porky Aventuras’. “Que realmente me han ayudado y siguen vibrando en mi mente en cada momento”, escribió.

Psycho Clown agradeció al Señor por haberle brindado la oportunidad de tener como papá a ‘un gran ser humano , que siempre se levantaba con mucha resilencia a cada momento de duelo en su vida’. “Te amo padre hasta la eternidad y nos vemos en la eternidad”

EL LEGADO DE SÚPER PORKY

Súper Porky, cuyo nombre real fue José Luis Alvarado Nieves, fue uno de los más conocidos y carismáticos representantes de la lucha libre azteca. Integrante de una familia de luchadores, se ganó el cariño del público por sus ocurrencias en cada una de sus luchas.

Diferentes personalidades de la lucha libre como Alberto El Patrón, Rey Mysterio y Santos Escobar, así como empresas del calibre de WWE, Lucha Libre AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre dedicaron sentimos mensajes en su memoria, en las redes sociales.

CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE SÚPER PORKY

Precisamente Psycho Clown fue el encargado de revelar cual fue la causa del fallecimiento de su papá. Según lo comentó el payaso luchador, ‘El Brazo de Plata’ sufrió un infarto que terminó con su vida.

“Mi papá murió de un infarto. Estamos destrozados. Fue sorpresivo. Llegué a su casa, que está a cuadras de la mía, lo vi, traté de reanimarlo; pero ya había muerto” reveló Psycho Clown sobre la muerte de Súper Porky.

