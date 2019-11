Superliga argentina: Jugador pierde ojo tras recibir disparos en el rostro y teme perder el otro | VIDEO 

Alexis Salinas , zaguero de la reserva del Arsenal de Sarandi , quien luchaba por el sueño de debutar de Superliga Argentina , hoy lucha por otro sueño y es poder volver a ver el rostro de su pequeño hijo luego de ser víctima de un ataque que le ha hecho perder un ojo y que tiene en riesgo el otro globo ocular.



El zaguero de Arsenal, de 22 años estuvo en el lugar equivocado con las personas equivocados en el peligroso barrio de la Matanza, donde el martes por la noche fue baleado junto a un grupo de cinco amigos en Buenos Aires y que habrían sido confundidos como líderes de una pandilla local.



Alexis Salinas contó los dramáticos momentos que vivió en la barbería de la calle Villegas en La Matanza. "Estuve menos de un minuto ahí sentado, no presté atención a nada, sentí un impacto, una luz en mis ojos, después no vi más nada y me arrastré, pensé que ya me habían matado", contó el jugador de Arsenal que fue atacado con una escopeta de perdigones.



Alexis Salinas, jugador de Arsenal, vive un drama tras recibir disparos en Argentina

Arsenal , club de la Superliga Argentina confirmó también la noticia "Alexis Salinas, futbolista de nuestra institución, sufrió la pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a los perdigones impactados en su rostro en un hecho de inseguridad", expresó el club en breve un comunicado en redes sociales.



Alexis Salinas perdió la visión del ojo izquierdo y ahora lucha para no perder la vista en el ojo derecho, pues también fue afectada por los perdigones."Quiero al menos recuperar un ojo, ver algo, solo veo reflejos, estoy muy triste. Tengo miedo de no poder ver más ami hijo", contó el jugador quien tiene un hijo de 4 años.