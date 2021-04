VOZ AUTORIZADA. Tras conocerse que Manchester City y Chelsea podrían abandonar la Superliga europea, fue el momento de escuchar a uno de los mejores entrenadores del mundo, ‘Pep’ Guardiola. El español, entrenador del City, expuso su opinión sobre el polémico torneo, pero también le apuntó a la UEFA y a la FIFA por sus intereses.

Para el estratega, ganador de múltiples títulos con el Barcelona, hay cosas que corregir en la flamante competencia. La principal, el merecimiento de clasificación al certamen que, para los 12 fundadores, será de manera directa en todas las ediciones.

“El fútbol no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Guardiola fue claro en su postura, los clubes fundadores - entre ellos la institución donde trabaja - han olvidado a otros grandes equipos históricos, aunque de ligas menores. El español también aprovechó para enviarles un ‘recado’ a los entes del fútbol mundial.

“No es justo cuando un equipo lucha y llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes. Ajax tiene cuatro o cinco Champions ¿y no estará? Cada club defiende su posición, pero tienen que aclararnos todo esto. La Premier y la UEFA también defienden sus intereses y la UEFA también ha fallado”, señaló ‘Pep’.

“La Superliga es un embrión que aún no respira, ésa es la realidad. La semana que viene jugaremos la Champions e intentaremos llegar a la final. La próxima temporada también jugaremos en Europa porque nos lo hemos ganado. Puedo darles mi opinión sobre lo que sé, pero es una postura incómoda para los ‘managers’ de los seis equipos ingleses involucrados porque no tenemos toda la información”, finalizó el español.

Pellegrini sueña con hacer un Betis competitivo. (Foto:Agencias)

Otro entrenador que se refirió a la polémica Superliga fue Manuel Pellegrini, ex DT de Manchester City y actual estratega del Real Betis. “Mientras mejor sea la liga (local) y se equipare el reparto televisivo, mejor será el sostén del fútbol y la formación de todos los jugadores. La creación de una Superliga europea destrozará el fútbol nacional”, criticó.

Finalmente, el presidente de la Confederación de América del Norte, Central y el Caribe (CONCACAF), Victor Montagliani, también se mostró en contra del torneo. “Respaldo totalmente a la FIFA y a la UEFA y me opongo a la creación de cualquier ‘super liga’ que supone una ruptura con las instituciones actuales del fútbol”, afirmó.

