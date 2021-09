La Eliminatoria Qatar 2022 llega a su punto medio con una tabla de posiciones ajustada en sus puestos de clasificación. Todas las selecciones de Sudamérica pelearán para sacar ventaja en esta fecha 10 y ubicarse entre los 5 primeros para acceder a la cita mundialista.

TE VA A INTERESAR | Perú vs. Brasil por Eliminatorias Qatar 2022: seguir el minuto a minuto

Los encuentros que moverán la tabla en esta jornada son: Perú vs. Brasil, Uruguay vs. Ecuador, Paraguay vs. Venezuela, Argentina vs. Bolivia y Colombia vs. Chile.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Captura.

A las 5:30 p.m. Uruguay recibirá a Ecuador en un duelo que podría disparar a uno de los dos entre los 3 primeros lugares de la clasificación. A la misma hora, Paraguay enfrenta a Venezuela con la necesidad de ganar para subir posiciones y salvaguardar la presencia de su director técnico Eduardo Berizzo.

A las 6:00 p.m., Colombia vs. Chile medirán fuerzas en lo que podría ser uno de los encuentros más parejos de la jornada. En tanto, a las 6:30 p.m. un descansado Argentina saldrá con todo para que los 3 puntos del duelo ante Bolivia se queden en casa.

Eliminatorias Qatar 2022: Perú vs. Brasil moverá la tabla

Perú vs. Brasil será el último encuentro de la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. El Scratch es el puntero de la tabla con 21 puntos, habiendo ganado todos sus encuentros (la resolución del suspendido cotejo ante Argentina está pendiente). Por su parte, Perú viene de sumar su primer triunfo de local por 1-0 ante Venezuela, lo que le permitió subir hasta el puesto 7 con 8 unidades.

Perú vs Brasil: esta sería la alineación que presentaría Ricardo Gareca para el partido de hoy. Trome Deportes

Juega y gana con la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022

¿Perú seguirá teniendo opciones de clasificar al Mundial después del partido con Brasil? Trome te invita a comprobarlo y a demostrar tus conocimientos en predicción futbolística. Ingresa a la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022, mira como podría ubicarse la selección luego del jueves.