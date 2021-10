Las Eliminatorias Qatar 2022 se ponen al día con su fecha pendiente. La jornada 5 inicia con el duelo Perú vs. Bolivia y aquí te mostramos cómo se va moviendo la tabla con los resultados que se vayan dando.

Los otros partidos que se juegan también en esta jornada son: Venezuela vs. Ecuador (3:30 p.m. hora peruana), Colombia vs. Brasil (4:00 p.m.), Argentina vs. Uruguay (6:30 p.m.) y Chile vs. Paraguay (7:00 p.m.).

Tabla de posiciones.

La Calculadora Eliminatorias Qatar 2022

¿Perú seguirá teniendo opciones de clasificar al Mundial después del partido con Bolivia? Trome te invita a comprobarlo y a demostrar tus conocimientos en predicción futbolística. Ingresa a la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022, mira como podría ubicarse la selección luego del domingo.