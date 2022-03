Las Eliminatorias Qatar 2022 vienen llegando a su fin y la penúltima jornada (la 17) se jugará casi toda en simultáneo. Es decir, Uruguay vs. Perú, Brasil vs. Chile y Colombia vs. Bolivia, los partidos que podrían definir los clasificados en el cuarto y quinto puesto, van todos a las 6:30 p.m. (hora peruana).

Son 4 equipos los que pugnan por el cuarto y quinto lugar, los que ofrecen un puesto directo en el Mundial y otro en el repechaje, respectivamente. Estas 4 selecciones son Uruguay, Perú, Chile y Colombia.

Los partidos que moverán la tabla en esta jornada son:

Colombia vs. Bolivia (6:30 p.m.)

Paraguay vs. Ecuador (6:30 p.m.)

Brasil vs. Chile (6:30 p.m.)

Uruguay vs. Perú (6:30 p.m.)

Argentina vs. Venezuela (viernes a la 6:30 p.m.)

Así va la tabla de posiciones en estos momentos:

Así va la tabla de posiciones original en las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica. (Foto: Captura)

Perú y Uruguay, los equipos que tienen mejores opciones de clasificar, se enfrentan en un duelo en el que los ‘charrúas’ asegurarán su pase a Qatar 2022 con una victoria, mientras que un empate deja las cosas como están. Colombia necesita ganar sus dos encuentros y esperar que Perú o Uruguay pierdan sus dos encuentros. Por su parte, Chile debe buscar sumar en Brasil y ganarle a Uruguay, aunque una combinación de resultados podría favorecerle aunque pierdan en el Maracaná.

