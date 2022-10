El Torneo Clausura entra a su recta final con dos fechas que definirán a los equipos que pelearán por el título nacional, los que van a torneos internacionales, los que descienden y el que va a revalidación. Por eso, aquí traemos la Tabla de Posiciones de la Liga 1 con sus movimientos EN VIVO y minuto a minuto durante la fecha 18.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, Alianza Lima vs. Ayacucho FC. y Melgar vs. Atlético Grau son los encuentros que moverán los puestos de arriba en la penúltima fecha.

Programación y resultados de los partidos de la fecha 18 del Torneo Clausura 2022

Deportivo Municipal 1-0 USMP (en desarrollo)

Mannucci vs. UTC (Domingo 11:00 a.m.)

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal (Domingo 1:15 p.m.)

ADT vs. Cantolao (Domingo 3:00 p.m.)

Universitario vs. Sport Huancayo (Domingo 3:30 p.m.)

Cienciano vs. Carlos Stein (Domingo 6:00 p.m.)

A. Grau vs. Melgar (Lunes 3:00 p.m.)

Binacional vs. UCV (Lunes 3:00 p.m.)

Ayacucho FC. vs. Alianza Lima (Martes 3:00 p.m.)

Tabla de posiciones en vivo en fecha 18 del Torneo Clausura 2022

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura 2022

UCV vs. D. Municipal

Melgar vs. Alianza Atlético

Alianza Lima vs. ADT

Cantolao vs. Ayacucho FC.

UTC vs. Universitario

Carlos Stein vs. Binacional

Sport Huancayo vs. Sport Boys

USMP vs. Cienciano

Sporting Cristal vs. Mannucci

