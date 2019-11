San Martín y Municipal ganaron: Con Boys, así va la tabla del descenso de la Liga 1

Liga 1 : Sport Boys, San Martín, Unión Comercio y Municipal pugnan por evitar el descento en las últimas fechas del Torneo Clausura. A falta de tres jornadas, la disputa por salir del penúltimo lugar es punto a punto.



Luego de confirmarse el descenso de Pirata FC, último de la tabla acumulada de manera anticipada, son cuatro clubes que buscan salir de la zona de descenso.



San Martín ganó a Cantolao y salió de la zona de descenso (penúltimo lugar), Sport Boys retrocedió un puesto pero le falta el partido ante Alianza Universidad por la fecha 15.



Municipal consiguió una victoria y se dio un respiro, pero le falta ganar sus dos partidos restantes para evitar el descenso. Por el lado de Unión Comercio, tiene que ganarle a Sport Huancayo esta jornada para salvarse matemáticamente.

Así va la parte baja de la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1:

Parte baja de la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1:

Deportivo Municipal (Puesto 14°| 37 puntos):



Pirata FC 0-3 Municipal

Municipal vs. San Martín

Carlos A. Mannucci vs. Municipal



Unión Comercio (Puesto 15° | 37 puntos):



Unión Comercio vs Sport Huancayo

Real Garcilaso vs Unión Comercio

Unión Comercio vs Alianza Lima



San Martín (Puesto 16° | 34 puntos):



San Martín 3-1 Cantolao

Municipal vs. San Martín

San Martín vs. Ayacucho FC



Sport Boys (Puesto 17° | 31 puntos):



Alianza Universidad vs. Sport Boys

Sport Boys vs. Binacional

Sport Huancayo vs. Sport Boys



Pirata FC (Puesto 18° | 21 puntos): DESCENDIDO



Pirata FC 0-3 Municipal

Ayacucho FC vs. Pirata FC

Pirata FC vs. UTC

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1:

