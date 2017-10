Tabla de posiciones EN VIVO de las Eliminatorias Rusia 2018: Fecha 17

Tabla de posiciones: Se disputa la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. Brasil es el líder y el único clasificado. Restan tres cupos para el Mundial por definir y otro de la selección que jugará el repechaje con Nueva Zelanda.



Uruguay, Colombia y Perú se encuentran en zona de clasificación a falta de dos fechas para el final de las Eliminatorias. Argentina es quinto y está en zona de repechaje. Chile, Paraguay y Ecuador se juegan sus últimas chances.



Perú vs Argentina será el partido decisivo en la Bombonera para ambas selecciones. El duelo de descarte de la fecha es el Chile vs Ecuador.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018:



1. Brasil 37 puntos

2. Uruguay 27 puntos

3. Colombia 26 puntos

4. Perú 24 puntos GF: 26 DG:+1

5. Argentina 24 puntos GF: 16 DG:+1

6. Chile 23 puntos

7. Paraguay 21 puntos

8. Ecuador 20 puntos

9. Bolivia 13 puntos

10. Venezuela 8 puntos

Partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Bolivia vs Brasil (3:00 p.m.)

Venezuela vs Uruguay (4:00 p.m.)

Colombia vs Paraguay (6:30 p.m.)

Chile vs Ecuador (6:30 p.m.)

Argentina vs Perú (6:30 p.m.)

Partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Paraguay vs Venezuela (6:30 p.m.)

Brasil vs Chile (6:30 p.m.)

Ecuador vs Argentina (6:30 p.m.)

Perú vs Colombia (6:30 p.m.)

Uruguay vs Bolivia (6:30 p.m.)

