Tabla de posiciones del Torneo de Verano previa al Alianza Lima vs Sporting Cristal: Fecha 3

Tabla de posiciones: Se disputa la fecha 3 del Torneo de Verano del Descentralizado 2018. San Martín es el líder del Grupo A y Cantolao es el puntero del Grupo B. El partido de la fecha es el Alianza Lima vs Sporting Cristal.



Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el clásico de la jornada. Los blanquiazules podrían alcanzar el liderato del Grupo A con un triunfo antes los celestes.



Universitario no pasó del empate ante San Martín y todavía no logra su primer triunfo en el torneo local. Los santos cedieron dos puntos y pusieron en peligro su condición de líder.



Cantolao pone a prueba su condición de líder (Grupo B) ante Municipal, que está obligado a ganar. Los ediles tienen cero puntos tras dos derrotas seguidas.

Programación y resultados de la fecha 3 del Torneo de Verano: Grupos A y B



San Martín 1-1 Universitario

Comerciantes Unidos 2-1 Ayacucho FC

Real Garcilaso vs. Melgar

Sport Rosario vs. UTC (sábado 5:45 p.m.)

Sport Boys vs. Unión Comercio (sábado 8:00 p.m.)

Municipal vs. Cantolao (domingo 1:30 p.m.)

Alianza Lima vs. Sporting Cristal (domingo 4:00 p.m.)

Binacional vs. Sport Huancayo (lunes 8:00 p.m.)

Tabla de posiciones del Grupo A y B del Torneo de Verano:

Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo A: Fecha 3 Tabla de posiciones del Grupo A: Fecha 3

Grupo B:

Tabla de posiciones del Grupo B: Fecha 3 Tabla de posiciones del Grupo B: Fecha 3

