Tabla de posiciones del Clausura y Acumulada previa a la fecha 15: Programación y partidos de la Liga 1

La Liga 1 está en su etapa de definiciones y este fin de semana la atención se la robarán los tres equipos más tradicionales del fútbol peruano: Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. El que pierde, le irá diciendo adiós al título del Torneo Clausura.

El líder del torneo, Alianza Lima, se juega la vida contra Binacional en Juliaca. De ganar el equipo de Pablo Bengoechea, dará un paso importante hacia el campeonato y la clasificación a las semifinales por el título nacional.

Universitario de Deportes, su perseguidor, necesita recuperarse de la derrota ante Deportivo Municipal y este sábado recibe a Ayacucho FC, equipo que busca la clasificación a un torneo internacional y no se la pondrá fácil a los de Ángel Comizzo que no ganan hace 5 fechas.

Sporting Cristal, el otro candidato al título del Torneo Clausura, visita a Melgar en un partido de pronóstico reservado por lo difícil que es para los equipos visitar Arequipa.

La lucha por el descenso también está candente. Sport Boys, San Martín, empatados en el penúltimo lugar, no se dan tregua y el que pierda puede empezar a despedirse de la Liga 1.

Resultados EN VIVO de los partidos de la Liga 1 Clausura:



Viernes 8 de noviembre



Real Garcilaso vs. UTC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Canal: Gol Perú



Sábado 9 de noviembre



Pirata FC vs. Municipal

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Francisco Mendoza

Canal: Gol Perú

Melgar vs. Sporting Cristal

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Monumental UNSA

Canal: Gol Perú



Universitario vs. Ayacucho FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental

Canal: Gol Perú

Domingo 10 de noviembre



San Martín vs. Cantolao

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Canal: Gol Perú



Unión Comercio vs. Sport Huancayo

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

Canal: Gol Perú

Alianza Universidad vs. Sport Boys

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia

Canal: No será televisado



Binacional vs. Alianza Lima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño Rosasmedina

Canal: Gol Perú

Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Mansiche

Canal: Gol Perú

Tabla de posiciones de la Liga 1 Clausura: así va tras los partidos de la fecha 15

Tabla de posiciones de la Liga 1 de puntaje acumulado: así va tras los partidos de la fecha 15