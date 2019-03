Tabla posiciones del Torneo Apertura previa al Alianza Lima vs Cantolao por la Liga 1

Liga 1 : Se disputa la fecha 4 del Torneo Apertura del torneo peruano. Sporting Cristal es el líder con puntaje perfecto e invicto. Real Garcilaso y Binacional son los equipos escolta de los celestes.



Sporting Cristal encadenó su cuarta victoria seguida tras vencer a Unión Comercio en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes sumaron 12 puntos.



Alianza Lima (6°) choca ante Cantolao en el Callao con el objetivo de ganar y acercarse a Sporting Cristal. Los blanquiazules podría trepar hasta el segundo lugar sumando tres puntos.



Por su parte, Universitario recibe a Manucci en el estadio Monumental. Los cremas han logrados dos triunfos y un empate en el arranque de la Liga 1.

Programación y resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1:



Ayacucho FC 3-2 Binacional

César Vallejo 1-0 Sport Boys

Sporting Cristal 1-0 Unión Comercio

Real Garcilaso 1-0 Melgar

Cantolao vs. Alianza Lima (hoy 8:00 p.m.)

Pirata FC vs. San Martín (domingo 11:00 a.m.)

Municipal vs. Sport Huancayo (domingo 1:30 p.m.)

Universitario vs. Carlos A. Mannucci (domingo 4:00 p.m.)

UTC vs. Alianza Universidad (lunes 3:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1:

