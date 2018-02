Tabla de posiciones del Torneo de Verano tras triunfazo de Universitario ante Comerciantes Unidos

Tabla de posiciones: Se disputa la fecha 5 del Torneo de Verano. Sporting Cristal es líder del Grupo A y Cantolao lidera el Grupo B. Universitario va por su primer triunfo en el campeonato local.

Sporting Cristal defenderá su condición de líder ante Ayacucho en condición de visitante. Los celestes alcanzaron el primer lugar y puntaje perfecto tras el fallo a favor de la Comisión de Justicia sobre el partido suspendido ante UTC.



Universitario venció a Comerciantes Unidos y logró su primera victoria tras cuatro partidos. Los cremas perdieron el clásico ante Alianza Lima en el Monumental y ahora recuperaron terreno. Los merengues salieron del último lugar de la serie.



Alianza Lima y Real Garcilaso no jugarán esta semana debido al debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El líder del Grupo B, Cantolao visita a Melgar y pone en juego el liderato.

Tabla de posiciones del Grupo A y B del Torneo de Verano: Fecha 5:

GRUPO A

GRUPO B

Programación y resultados de la fecha 5 del Torneo de Verano:



Sport Boys 0-1 Binacional

San Martín 4-0 Sport Rosario

Comerciantes Unidos 0-2 Universitario

Municipal vs. Sport Huancayo (miércoles 5:45 p.m.)

Melgar vs. Cantolao (miércoles 8:00 p.m.)

Ayacucho FC vs. Sporting Cristal (jueves 3:30 p.m.)

Real Garcilaso vs. Unión Comercio (20 de marzo 8:00 p.m.)

Alianza Lima vs. UTC (21 de marzo 8:00 p.m.)

