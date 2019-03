Tabla de posiciones y programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1

Torneo Apertura : Este viernes se inicia la fecha 5 de la Liga 1. Sporting Cristal es el líder de la tabla de posiciones, seguido de Universitario. Conoce la programación de la jornada y la tabla de posiciones.



Tras la derrota ante Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores, Alianza Lima buscará volver a la senda del triunfo cuando enfrente a Municipal en Matute, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 del Torneo Apertura.



Por su parte, el puntero Sporting Cristal choca ante César Vallejo y pone en juego su condición de invicto en las cuatro fechas disputadas de la Liga 1. Los celestes encadenaron cuatro triunfos seguidos.



Universitario tendrá un duelo complicado ante Melgar en el estadio de la UNSA de Arequipa. Los cremas se ubican en el segundo lugar, con dos puntos de diferencia respecto a los celestes.

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1:



Binacional vs. UTC (viernes 3:30 p.m.)

Sport Boys vs. Cantolao (viernes 8:00 p.m.)

Unión Comercio vs. San Martín (sábado 1:30 p.m.)

Alianza Universidad vs. Real Garcilaso (sábado 3:30 p.m.)

Sport Huancayo vs. Ayacucho FC (sábado 5:45 p.m.)

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal (sábado 8:00 p.m.)

Sporting Cristal vs. César Vallejo (domingo 11:15 a.m.)

Mannucci vs. Pirata FC (domingo 1:30 p.m.)

Melgar vs. Universitario (domingo 4:00 p.m.)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1:

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1: Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1:

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.