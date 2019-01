Tabla del Grupo A y B del Sudamericano Sub 20 tras triunfazo de Perú ante Uruguay

Tabla de posiciones : Se disputa el tercer día de competencia del Sudamericano Sub 20 de Chile , clasificatorio al Mundial Polonia 2019, Venezuela y Ecuador lideran sus respectivas series. Perú dio la sorpresa al vencer al favorito Uruguay en el debut.



Uruguay sucumbió en el arranque su defensa del título en el Sudamericano Sub 20 al caer 1-0 ante Perú en el Grupo B liderado por Ecuador que demolió a Paraguay por 3-0.



En tanto, en el Grupo A, Venezuela superó a Colombia y el anfitrión Chile no pudo con Bolivia al empatar 1-1. En el inicio de la segunda fecha, Brasil debutó con un magro empate ante los cafeteros, que siguen sin ganar en el torneo.

Así va la tabla de posiciones del Grupo A:

Resultados de la primera fecha del Grupo A:

Venezuela 1-0 Colombia

Chile 1-1 Bolivia



Segunda fecha del Grupo A:

Colombia 0-0 Brasil

Chile vs Venezuela

Descansa: Bolivia

Así va la tabla de posiciones del Grupo B:

Resultados de la primera fecha del Grupo B:

Ecuador 3-0 Paraguay

Perú 1-0 Uruguay



Segunda fecha del Grupo B:

Paraguay vs Argentina

Uruguay vs Ecuador

Descansa: Perú

