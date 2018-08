Tabla de posiciones del Torneo Apertura previa al Alianza Lima vs UTC

Tabla de posiciones : Alianza Lima enfrenta a UTC en partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018. Lo blanquiazules marchan en el segundo lugar y el líder es Sporting Cristal a falta de una jornada para el final del campeonato.

Alianza Lima choca con UTC y completa los partidos pendientes del Torneo Apertura. Los blanquiaziles buscan un triunfo ante los cajamarquinos que les permita prolongar la definición del título hasta el próximo domingo.

A Alianza Lima solo le sirve un triunfo ante UTC de lo contrario Sporting Cristal se coronará campeón del Torneo Apertura con una fecha de anticipación.



Sporting Cristal enfrenta a Sport Rosario en el estadio Alberto Gallardo este domingo y con una victoria se proclamará campeón del Apertura, sin depender del resultado del Alianza Lima vs Binacional, que se juega a la misma hora en Matute.

Programación de la fecha 15 y última del Torneo Apertura:



Melgar vs. San Martín (sábado 3:00 p.m.)

Sport Boys vs. Unión Comercio (sábado 5:45 p.m.)

Municipal vs. Sport Huancayo (sábado 8:00 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. Universitario (domingo 1:00 p.m.)

Sporting Cristal vs. Sport Rosario (domingo 3:30 p.m.)

Alianza Lima vs. Binacional (domingo 3:30 p.m.)

Real Garcilaso vs. Ayacucho FC (domingo 3:30 p.m.)

UTC vs. Cantolao (lunes 3:30 p.m.)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura:

Tabla acumulada del Descentralizado 2018:

