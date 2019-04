Tabla de posiciones del Apertura de la Liga 1 tras empate de Cristal ante Garcilaso

Tabla de posiciones : Se disputa la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Binacional disputa palmo a palmo el primer lugar de la clasificación con Sporting Cristal.



Sporting Cristal empató con Real Garcilaso en el Cusco y no consiguió superar a Binacional, que mantiene la punta del Torneo Apertura. Los celestes tienen ahora un punto de diferencia con el líder, que esta jornada choca ante Manucci.



Por su parte, Alianza Lima espera volver a la senda del triunfo tras ocho partidos seguidos sin ganar en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Los Blanquiazules esperan conseguir un triunfo ante Pirata FC en Olmos y dejar atras la derrota en el clásico que se disputó ene Matute.



Universitario, por el contrario, llega motivado al encuentro con Sport Boys, luego de ganar a los Blanquiazules a domicilio. Los cremas buscan los tres puntos para acercarse a los dos primeros lugares de la tabla de posiciones.

Partidos, programación y resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1:



Real Garcilaso 1-1 Sporting Cristal

Pirata FC vs. Alianza Lima (sábado 1:15 p.m.)

Ayacucho FC vs. Cantolao (sábado 3:30 p.m.)

Mannucci vs. Binacional (sábado 5:45 p.m.)

Melgar vs. Alianza Universidad (sábado 8:00 p.m.)

San Martín vs. Sport Huancayo (domingo 11:15 a.m.)

Municipal vs. Unión Comercio (domingo 1:30 p.m.)

Universitario vs. Sport Boys (domingo 4:00 p.m.)

UTC vs. César Vallejo (lunes 3:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1:

