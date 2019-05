Tabla de posiciones del Apertura previa al Universitario vs Cantolao por la Liga 1

Tabla de posiciones : Se juega la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Binacional se mantiene en el primer lugar con una amplia diferencia sobre el segundo Sporting Cristal.



Universitario se mide ante Cantolao en el Miguel Grau del Callao con la premisa de volver a la senda del triunfo luego de la dolorosa goleada en el último partido ante César Vallejo en el estadio Monumental. Los cremas sumaron tres encuentros sin triunfos.



Por su parte, Alianza Lima recibe a Melgar en Matute tras completar una pésima campaña en la Copa Libertadores. Los Blanquiazules necesitan un triunfo para alcanzar la primera parte de la tabla, en la que Ayacucho, Universitario, César Vallejo y Municipal, están igualados en 19 unidades, y pugnan por el tercer lugar.



Sporting Cristal está obligado a ganar a San Martín para mantenerse en la pelea por el título con Binacional, que le sacó una diferencia de cinco puntos y enfrenta a Unión Comercio en Juliaca.

Partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura:



Ayacucho FC 0-2 UTC

Cantolao vs. Universitario (hoy 8:00 p.m.)

Sport Boys vs. Mannucci (sábado 1:30 p.m.)

Binacional vs. Unión Comercio (sábado 3:30 p.m.)

Sport Huancayo vs. Alianza Universidad (sábado 5:45 p.m.)

César Vallejo vs.Pirata FC (sábado 8:00 p.m.)

Municipal vs. Real Gacilaso (domingo 1:30 p.m.)

Alianza Lima vs. Melgar (domingo 4:00 p.m.)

Sporting Cristal vs. San Martín (lunes 3:30 p.m.)

La tabla de posiciones de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1:

