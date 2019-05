Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1: Fecha 14

Tabla de posiciones : Se juega la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Binacional es el líder de la clasificación y Sporting Cristal le sigue los pasos desde el segundo lugar.



Binacional enfrenta a Sport Huancayo con la premisa de conseguir una victoria en Juliaca para alargar diferencias con Sporting Cristal. El 'Poderoso del Sur' se encamina al título a falta de cuatro fechas.



Por su parte, Sporting Cristal está obligado a ganar a Manucci para no perder el paso al puntero Binacional, que hasta el momento le sacó cinco puntos de ventaja a falta de 12 unidades por disputar.



Alianza Lima choca ante Alianza Universidad en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Los Blanquiazules buscan su segundo triunfo seguido luego del agónico triunfo ante Melgar en Matute.



En tanto, Universitario recibe a Municipal en el Monumental uno de los partidos más atractivas de la fecha. Los cremas sumaron cuatro partidos seguidos sin ganar.

Partidos y resultados de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1:

Binacional vs. Sport Huancayo (viernes 3:30 p.m.)

Melgar vs. Sport Boys (viernes 8:00 p.m.)

Unión Comercio vs. UTC (sábado 11:00 a.m.)

Real Garcilaso vs. Ayacucho FC (sábado 3:30 p.m.)

Mannucci vs. Sporting Cristal (sábado 8:00 p.m.)

Pirata FC vs. Cantolao (domingo 11:15 a.m.)

San Martín vs. César Vallejo (domingo 1:30 p.m.)

Alianza Universidad vs. Alianza Lima (domingo 3:30 p.m.)

Universitario vs. Municipal (domingo 4:00 p.m.)

La tabla de posiciones de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1:

