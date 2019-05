Tabla de posiciones del Apertura tras derrota de Cristal ante Melgar por la Liga 1

Tabla de posiciones : Se juega la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Binacional es el líder de la clasificación, seguido por Sporting Cristal.



Sporting Cristal cayó ante Melgar en el estadio Alberto Gallardo y le dejó en bandeja el título del Apertura a Binacional. Los celestes necesitaban un triunfo para acortar diferencias.



Alianza Lima enfrenta al puntero Binacional, que busca un triunfo para ganar el título del Torneo Apertura a falta de dos fechas para el final del torneo. El 'Poderoso del Sur' tiene una ventaja de cinco puntos sobre Sporting Cristal.



Por su parte, Universitario tendrá un partido complicado como visitante en Ayacucho. Los cremas buscan revertir la mala racha de resultados.

Partidos y resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1:



UTC 3-2 Real Garcilaso

César Vallejo 1-0 Mannucci

Sporting Cristal 2-3 Melgar

Ayacucho FC vs. Universitario (sábado 3:30 p.m.)

Cantolao vs. San Martín (sábado 5:45 p.m.)

Sport Boys vs. Alianza Universidad (sábado 8:00 p.m.)

Municipal vs. Pirata FC (domingo 1:30 p.m.)

Alianza Lima vs. Binacional (domingo 4:00 p.m.)

Sport Huancayo vs. Unión Comercio (lunes 8:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1:

Tabla de posiciones de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1: Tabla de posiciones de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1:

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.