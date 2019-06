Tabla de posiciones del Torneo Apertura previa al Universitario vs UTC por la Liga 1

Tabla de posiciones: Se juega la fecha 16 de la Liga 1. Binacional es el campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 con una fecha de anticipación.



Binacional es el flamante ganador del título del Apertura tras vencer a Sport Boys en Juliaca. Con la victoria resultó inalcanzable para Sporting Cristal que marcha en el segundo lugar.



Alianza Lima venció a Sport Huancayo como visitante y trepó a la primera parte de la tabla tras sumar su segundo triunfo seguido en el Apertura.



Universitario enfrentará a UTC en el estadio Monumental. Los cremas buscan romper la mala racha de resultados bajo el mando del técnico interino Juan Pajuelo, tras la salida del chileno Nicolás Córdova.



Por su parte, Sporting Cristal busca una victoria ante Alianza Universidad para sostener el segundo lugar de la tabla. Los celestes no pudieron alcanzar a Binacional y se quedaron a cinco puntos del campeón.

Resultados y partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1:

Sport Huancayo 0-3 Alianza Lima

Pirata FC 3-1 Ayacucho FC

Binacional 2-0 Sport Boys

Mannucci 1-2 Cantolao

Melgar 1-2 César Vallejo

Unión Comercio 0-1 Real Garcilaso

San Martín vs Municipal (domingo 1:30 p.m. )

Alianza Universidad vs Sporting Cristal (3:30 p.m.)

Universitario vs UTC (6:00 p.m.)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1:

