Tabla de posiciones : Este viernes se reinicia el Torneo Apertura con la fecha 7 del segundo campeonato del Descentralizado 2018 . Conoce aquí la programación y las posiciones en la clasificación acumulada.



Alianza Lima enfrenta a Comerciantes Unidos y pone en juego el liderato del Torneo Apertura. La escolta de los íntimos, Sporting Cristal, juega en el estadio Alberto Gallardo ante Melgar.



Por su parte, Universitario choca con Sport Huancayo en calidad de visitante. Los cremas buscan su primer triunfo del Apertura bajo las órdenes del técnico debutante Nicolás Córdova.

Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018 :



Sport Boys vs UTC (viernes 8:00 p.m.)

Binacional vs San Martín (sábado 1:00 p.m.)

Ayacucho FC vs Unión Comercio (sábado 3:30 p.m.)

Sport Rosario vs Cantolao (sábado 5:45 p.m.)

Sport Huancayo vs Universitario (sábado 8:00 p.m.)

Sporting Cristal vs Melgar (domingo 11:00 a.m.)

Municipal vs Real Garcilaso (domingo 1:30 p.m.)

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (domingo 4:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018 :

Tabla de posiciones del Torneo Apertura: Fecha 7 Tabla de posiciones del Torneo Apertura: Fecha 7

Tabla de posiciones acumulada del Descentralizado 2018 :

Tabla de posiciones acumulada del Descentralizado 2018: Tabla de posiciones acumulada del Descentralizado 2018:

