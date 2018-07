Tabla de posiciones : Se juega la fecha 8 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018 . Alianza Lima , Sport Rosario y Sporting Cristal pelean palmo a palmo por el primer lugar de la clasificación.



Alianza Lima enfrenta a Melgar en Arequipa con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita consolidarse en el liderato de la tabla de posiciones del Torneo Apertura .



Por su parte, Sporting Cristal con un punto menos que Alianza Lima, busca los tres puntos ante UTC, que le permita mentenerse en la pugna por el título del Apertura.



Universitario se recuperó tras nueve partidos sin ganar y consiguió un triunfo ante Municipal . Los cremas salieron del fondo de la tabla.

Programación y resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura :



San Martín 0-1 Sport Rosario

Universitario 1-0 Binacional

Comerciantes Unidos vs. Municipal (miércoles 1:00 p.m.)

Unión Comercio vs. Real Garcilaso (miércoles 3:30 p.m.)

Cantolao vs. Sport Boys (miércoles 5:45 p.m.)

Melgar vs. Alianza Lima (miércoles 8:00 p.m.)

UTC vs. Sporting Cristal (jueves 3:30 p.m.)

Ayacucho vs. Sport Huancayo (8 de agosto)

Tabla de posiciones de la fecha 8 del Torneo Apertura :

Tabla de posiciones acumulada del Descentralizado 2018 :

