Tabla de posiciones del Torneo Apertura: Programación y resultados de la fecha 9

Tabla de posiciones : Se juega la fecha 9 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018. Alianza Lima y Sporting Cristal comparten el liderato de la clasificación.

[Mira aquí las estadísticas del Torneo Apertura]

Universitario enfrenta a Sport Rosario en Huaraz con el objetivo de encadenar su segundo triunfo seguido y dar el salto a la primera parte de la tabla de posiciones.



Municipal, con dos puntos menos que los líderes, podría trepar a lo más alto de la tabla con un triunfo ante Melgar como local.



Debido a las Fiestas Patrias, los partidos en Lima de Alianza Lima y Sporting Cristal ante Cantolao y UTC, respectivamente, fueron aplazados hasta el 8 de agosto.

Resultados y partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura:



Binacional 1-0 Ayacucho FC

Sport Huancayo vs. Unión Comercio (sábado 3:30 p.m.)

Sport Rosario vs. Universitario (sábado 5:45 p.m.)

Sport Boys vs. San Martín (sábado 8:00 p.m.)

Municipal vs. Melgar (domingo 1:00 p.m.)

Real Garcilaso vs. Comerciantes Unidos (domingo 6:15 p.m.)

Sporting Cristal vs. Cantolao (8 de agosto 1:00 p.m.)

Alianza Lima vs. UTC (8 de agosto 8:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 9 del Torneo Apertura:

Tabla de posiciones acumulada del Descentralizado 2018:

