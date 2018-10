Tabla de posiciones : Se disputa la fecha 11 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Ayacucho FC y Melgar pugan por el primer lugar del último campeonato.



Universitario sigue trepando en la clasificación tras su triunfo ante Sporting Cristal. Los cremas sumaron seis partidos sin perder con cinco victorias y un empate. Esto le permitió salir de la zona de descenso y ahora pugna por un cupo en la Copa Sudamericana.

En tanto, Sporting Cristal quedó lejos de la punta y resignó sus chances de ganar el Clausura. No obstante, tiene un lugar y espera a su rival en la final del Play Off por el título nacional del Descentralizado 2018.



Ayacucho venció a Sport Boys y ratificó sus opciones para ganar el Clausura, es líder a falta del partido de Melgar ante Comerciantes Unidos. Los arequipeños con un triunfo podrían recuperar el liderato.

Resultados y partidos del la fecha 11 del Torneo Clausura:



Ayacucho FC 3-2 Sport Boys

Universitario 2-1 Sporting Cristal

UTC vs Real Garcilaso (miércoles 3:30 p.m.)

Cantolao vs Municipal (miércoles 5:45 p.m.)

Unión Comercio vs Binacional (jueves 3:30 p.m.)

Sport Huancayo vs Sport Rosario (jueves 5:45 p.m.)

Melgar vs Comerciantes Unidos (jueves 8:00 p.m.)

Alianza Lima vs San Martín (Pendiente de programación)

Tabla de posiciones de la fecha 11 del Torneo Clausura:

Tabla de posiciones Acumulada del Descentralizado 2018:

