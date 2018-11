Tabla de posiciones del Clausura y Acumulada previa al Alianza Lima vs Universitario

Tabla de posiciones : Se juega la fecha 12 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Melgar es el líder y Ayacucho FC marcha en el segundo lugar. Esta jornada se disputa el clásico Alianza Lima vs Universitario.



Alianza Lima y Universitario protagonizarán el partido de la fecha en una edición más del clásico del fútbol peruano, que se llevará a cabo en el estadio Matute. Los cremas y blanquiazules se juegan las últimas chances por el título del Clausura.



Por su parte, Sporting Cristal, finalista del Play Off, busca revertir la irregularidad de resultados y asegurar el primer lugar del Acumulado previo a la definición del campeón nacional.

El puntero Melgar choca con Unión Comercio y pone en riesgo el liderato, con Ayacucho acechando desde el segundo lugar con dos puntos de diferencia entre ambos.

Partidos y resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura:



Municipal 3-1 San Martín

Real Garcilaso vs Cantolao (sábado 5:15 p.m)

Alianza Lima vs Universitario (sábado 8:00 p.m)

Sport Boys vs Sport Huancayo (domingo 1:30 p.m)

Comerciantes Unidos vs UTC (domingo 3:30 p.m.)

Sporting Cristal vs Ayacucho FC (domingo 4:00 p.m.)

Sport Rosario vs Binacional (domingo 6:30 p.m.)

Melgar vs Unión Comercio (lunes 8:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 12 del Torneo Clausura:

Tabla de posiciones Acumulada del Descentralizado 2018:

