Tabla de posiciones : Este viernes se inicia la fecha 8 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Melgar es el líder de la clasificación y en la acumulada Universitario pelea por salvarse del descenso.



Universitario enfrenta a Binacional en Moquegua con la obligación de ganar para alejarse de los puestos de la baja. Los cremas solo tiene un punto de diferencia con el penúltimo Sport Boys.

Por su parte, Alianza Lima pelea por el título del Clausura y además busca asegurar el segundo lugar de la Tabla Acumulada para meterse a las semifinales del Play Off por el titulo nacional, según sea el caso.



Sporting Cristal, con una lugar en el Play Off final, juega ante UTC, y necesita recuperar terreno en la tabla del Clausura para tentar el título, con ello consagrarse como Campeón Nacional de manera directa.

Partidos y programación de la fecha 8 del Torneo Clausura:



Sport Huancayo vs. Ayacucho FC (viernes 8:00 p.m.)

Binacional vs. Universitario (sábado 1:00 p.m.)

Real Garcilaso vs. Unión Comercio (sábado 3:30 p.m.)

Sport Rosario vs. San Martín (sábado 5:45 p.m.)

Sport Boys vs. Cantolao (sábado 8:00 p.m.)

Sporting Cristal vs. UTC (domingo 11:00 a.m.)

Municipal vs. Comerciantes Unidos (domingo 1:30 p.m.)

Alianza Lima vs. Melgar (domingo 4:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 8 del Torneo Clausura:

Tabla de posiciones Acumulada del Descentralizado 2018:

