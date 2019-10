Tabla de posiciones del Clausura y Acumulada previo al Universitario vs Cristal por la Fecha 11

Tabla de posiciones : Se juega la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Universitario es el líder del campeonato peruano, seguido por Alianza Lima y Sporting Cristal.



Universitario enfrenta a Sporting Cristal y pone en juego el liderato del Torneo Clausura. Los cremas superan por tres puntos a los celestes y este choque podría ser clave en el camino al título.



Por su parte, Alianza Lima se juega ante San Martín, sus chances para mantenerse en la pelea por el título del Clausura. Los Blanquiazules tienen el mismo puntaje que Cristal.





En la pelea por salvar la categoría y mantenerse en Primera División, Sport Boys enfrenta a Pirata FC, ambos en los últimos lugares de la tabla acumulada.

Partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1:

UTC 1-1 Cantolao

Unión Comercio 1-0 Alianza Universidad

Ayacucho 2-0 Municipal

Mannucci vs Sport Huancayo (sábado 5:45 p.m.)

Universitario vs Sporting Cristal (sábado 8:00 p.m.)

Pirata vs Sport Boys (domingo 11:00 a.m.)

San Martín vs Alianza Lima (domingo 3:30 p.m.)

Melgar vs Binacional (domingo 6:00 p.m.)

Real Garcilaso vs César Vallejo (lunes 3:00 p.m.)

Mira la tabla de posiciones de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1:

Mira la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1:

