Tabla de posiciones : Este viernes se inicia el Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Además en la clasificación acumulada del año definirá el descenso y cupos a los torneos internacionales.



Todos los equipos inicial el Torneo Clausura con cero puntos, pero mantienen el puntaje del Torneo de Verano y Torneo Apertura, que se suma en la tabla Acumulada.



Sporting Cristal ganó el Torneo de Verano y el Apertura, y es líder de la tabla acumulada. Los celestes debutan ante Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo.



Por su parte, Alianza Lima buscará iniciar con buen pie el Clausura y para ello tendrá que ganar a Sport Rosario en Matute el próximo domingo.



El compadre, Universitario sacará lustre a sus refuerzos para intentar ganar el Torneo Clausura y meterse en la semifinal de los Play Off, que decide al campeón nacional 2018. Los cremas se juegan su última chance para ganar un título, aunque primero deberán de salir de la zona baja de la tabla de posiciones.

Programación de la primera fecha del Torneo Clausura:



UTC vs. San Martín (viernes 3:30 p.m.)

Municipal vs. Binacional (viernes 8:00 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. Ayacucho (sábado 1:15 p.m.)

Sporting Cristal vs. Sport Boys (sábado 3:30 p.m.)

Real Garcilaso vs. Sport Huancayo (sábado 5:45 p.m.)

Melgar vs. Universitario (sábado 8:00 p.m.)

Cantolao vs. Unión Comercio (domingo 1:30 p.m.)

Alianza Lima vs Sport Rosario (domingo 4:00 p.m.)

Tabla de posiciones acumulada del Descentralizado 2018:

Tabla de posiciones acumulada del Descentralizado 2018: Tabla de posiciones acumulada del Descentralizado 2018:

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.