Tabla de posiciones del Torneo Clausura: Fecha 12

Torneo Clausura: Hoy se reinicia el Descentralizado 2017 luego que Perú logró su boleto a Rusia 2018. Alianza Lima y Universitario, además de otros tres clubes pelean por el título a falta de cuatro jornadas.



Universitario enfrenta a Sporting Cristal en el partido más atractivo de la fecha 12 y que decidirá la suerte de los cremas en su camino al título del Clausura.



Por su parte, Alianza Lima juega con Juan Aurich como visitante. Los blanquiazules no tienen margen de error debido a que tienen que ganar los cinco partidos que le restan para lograr el campeonato del Clausura y por ende el título Nacional.



Real Garcilaso, el líder del Clausura, juega un partido clave ante Municipal, rival directo. En el Cusco los ediles tiene la oportunidad de mantener sus chances al título o despedirse del mismo.

Tabla de posiciones de la fecha 12 del Torneo Clausura:

Partido de la fecha 12 del Torneo Clausura:



Sport Huancayo vs. San Martín (Hoy 1:15 p.m.)

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC (Sábado 12:30 p.m.)

Municipal vs. Real Garcilaso (Sábado 3:00 p.m.)

Cantolao vs. Sport Rosario (Sábado 5:45 p.m.)

Unión Comercio vs. UTC (Domingo 11:00 a.m.)

Juan Aurich vs. Alianza Lima ( Domingo 1:15 p.m.)

Universitario vs. Cristal (Domingo 3:30 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. Melgar (Lunes 3:30 p.m.)

