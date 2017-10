Tabla de posiciones del Torneo Clausura: Fecha 7

Torneo Clausura: La fecha 7 de juega de manera parcial, al igual como ocurrió con la fecha 6, debido la flexibilidad concedida a la selección peruana con miras a las Eliminatorias Rusia 2018. Real Garcilaso es el líder.



Alianza Lima disfrutó del liderato por unos días tras ganarle a 1-0 a Sport Rosario el pasado jueves. No obstante, Real Garcilaso superó a Cantolao y recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones.



Los equipos del Torneo Clausura han completado en su totalidad todos sus partidos por ello algunos clubes tendrán partidos pendientes como es el caso de Universitario, que ya acumuló tres partidos pendientes.



Por su parte, Sporting Cristal, solo con un partido pendiente por jugar, perdió con Ayacucho y se hundió en la tabla de posiciones. Quedó sin opciones al título.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura:

Resultados y programación fecha 7 del Torneo Clausura:



Municipal 2-1 Juan Aurich

Ayacucho 5-3 Sporting Cristal

Melgar 2-2 Sport Rosario

Real Garcilaso 1-0 Cantolao

San Martín vs Unión Comercio (lunes 1:15 p.m.)

Sport Huancayo vs Alianza Atlético (lunes 3:30 p.m.)



Partidos pendientes:



Fecha 7:

Comerciantes Unidos vs Universitario (Pendiente)

Alianza Lima vs UTC (Pendiente)



Fecha 6:

Alianza Atlético vs. Municipal (7 de octubre)

UTC vs. Real Garcilaso (17 de octubre)

Cantolao vs. San Martín (18 de octubre)

Sporting Cristal vs. Melgar (18 de octubre)

Universitario vs. Sport Huancayo (18 de octubre)



Fecha 5:

Municipal vs. Universitario (Pendiente)

