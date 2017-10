La fecha 8 del Torneo Clausura culminó con la victoria de Universitario 2-1 ante San Martín en el Estadio Monumental de Ate. En esta nota conoce cómo va la tabla de posiciones.



Resultados de la fecha 8:



Unión Comercio 1-2 Real Garcilaso

UTC 0-0 Melgar

Juan Aurich 3-2 Sport Huancayo

Municipal 3-2 Sporting Cristal

Sport Rosario 3-0 Ayacucho FC

Cantolao 1-1 Alianza Lima

Alianza Altético 3-2 Comerciantes Unidos

Universitario 2-1 San Martín



TABLA DE POSICIONES



1. Real Garcilaso: 19 puntos / 7 (PJ)

2. Alianza Lima: 16 puntos / 7 (PJ)

3. Municipal: 14 puntos / 7 (PJ)

4. UTC: 13 puntos / 6 (PJ)

5. Universitario: 11 puntos / 5 (PJ)

6. Melgar: 11 puntos / 7 (PJ)

7. Sport Huancayo: 10 puntos / 7 (PJ)

8. Juan Aurich: 10 puntos / 8 (PJ)

9. Alianza Atlético: 10 puntos / 8 (PJ)

10. Sport Rosario: 9 puntos / 8 (PJ)

11. Comerciantes Unidos: 7 puntos / 7 (PJ)

12. Ayacucho FC: 6 puntos / 8 (PJ)

13. Sporting Cristal: 5 puntos / 7 (PJ)

14. Unión Comercio: 5 puntos / 8 (PJ)

15. Cantolao: 5 puntos / 7 (PJ)

16. San Martín: 4 puntos / 7 (PJ)



PARTIDOS PENDIENTES DE LA FECHA 7:



- Alianza Lima vs UTC (por definir)

- Comerciantes Unidos vs Universitario (por definir)



PARTIDOS PENDIENTES DE LA FECHA 6:



- UTC vs Real Garcilaso (martes 17 de octubre)

- Cantolao vs San Martín (miércoles 18 de octubre)

- Cristal vs Melgar (miércoles 18 de octubre)

- Universitario vs Sport Huancayo (miércoles 18 de octubre)



* Deportivo Municipal vs Universitario a la espera de fallo de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Los cremas pidieron los 3 puntos del partido.