Tabla de posiciones: Se disputa la fecha 9 del Torneo Clausuradel Descentralizado 2017. Real Garcilaso es líder por encima de Alianza Lima y Universitario.



Universitario de Deportes se juega todo o nada ante Real Garcilaso en el Cusco. Los cremas tienen que ganar para meterse en la pelea directa por el título. Sin embargo, un triunfo merengue favorece a su clásico rival.



Alianza Lima enfrenta a Unión Comercio en Matute, sin margen de error para acortar distancias con el puntero Garcilaso, que enfrenta a los cremas.



Sporting Cristal, logró un sufrido triunfo ante Sport Rosario en el Alberto Gallardo y cortó la mala racha tras cuatro derrotas seguidas.

Así va la tabla de posiciones del la fecha 9 del Torneo Clausura:

Tabla de posiciones de la fecha 9 del Torneo Clausura Tabla de posiciones de la fecha 9 del Torneo Clausura Tabla de posiciones de la fecha 9 del Torneo Clausura

Partidos y resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura:



Ayacucho FC 2-2 UTC

Comerciantes Unidos 3-2 Juan Aurich

San Martín 4-1 Alianza Atlético

Cristal 2-1 Sport Rosario

Sport Huancayo 3-0 Municipal

Real Garcilaso vs. Universitario (VIVO)

Melgar vs Cantolao (VIVO)

Alianza Lima vs. Unión Comercio (Hoy 7:30 p.m.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.