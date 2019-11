Tabla de posiciones del Clausura previo al Alianza vs Sport Huancayo por la fecha 16

Tabla posiciones : Se disputa la fecha 16 y penúltima del Torneo Clausura de la Liga 1. Universitario y Alianza Lima pelean por el liderato de la clasificación.



Alianza Lima se enfrenta a Sport Huancayo en Matute. Los íntimos necesitan ganar para seguir en la pelea por el título a falta de dos fecha para el final del Clausura.



Universitario se juega todo o nada ante UTC como visitante. Una derrota del cuadro crema lo dejaría fuera lejos de la pugna del campeonato.



Sporting Cristal recibe a Alianza Universidad en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes esperan un traspie de Alianza y Universitario para aprovechar el punto de diferencia que los separa y trepar al primer lugar.



En la pelea por el descenso, Sport Boys enfrenta a Binacional en el Miguel Grau del Callao. Los rosados necesitan ganar para salir de la zona de descenso y esperar el resultados de San Martín y Unión Comercio.

Programación y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura:

Ayacucho FC 2-1 Pirata FC

Alianza Lima vs. Sport Huancayo (EN VIVO)

Cantolao vs. Mannucci (sábado 5:45 p.m.)

Sport Boys vs. Binacional (sábado 8:00 p.m.)

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad (domingo 11:00 a.m.)

Municipal vs. San Martín (domingo 1:00 p.m.)

UTC vs. Universitario (domingo 3:30 p.m.)

César Vallejo vs. Melgar (domingo 6:30 p.m.)

Real Garcilaso vs. Unión Comercio (lunes 3:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1:

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1:

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1: Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1:

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.