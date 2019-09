Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 tras victoria de Universitario ante Sport Huancayo

Se juega la fecha 8 del Torneo Clausura de Liga 1. Universitario derrotó 1-0 a Sport Huancayo en un partidazo y es único líder del campeonato con 19 puntos. Revisa la tabla de posiciones completa.



Sport Boys, que lucha para no perder la categoría, goleó 4-0 a UTC de Cajamarca en el Callao en uno de los choques más atractivos del Torneo Clausura.



Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, que luchan para alcanzar a Universitario, juegan este domingo.



PARTIDOS DEL DOMINGO



Sporting Cristal vs Ayacucho FC (11:00 a.m.)

Alianza Universidad vs Universidad San Martín (3:00 p.m.)

Alianza Lima vs Garcilaso (3:30 p.m.)

Melgar vs Mannucci (6:00 p.m.)



ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES