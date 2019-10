Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulada: Partidos de la fecha 13 por la Liga 1

Tabla de posiciones : Se inició la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Universitario es el líder de la clasificación, seguido por Sporting Cristal y Alianza Lima.



Universitario enfrenta a Cantolao y pone en juego el liderato del Torneo Clausura. Los cremas están obligados a conservar el punto de ventaja sobre Alianza Lima y Sporting Cristal.



Por su parte, Sporting Cristal choca ante San Martín con el objetivo de ganar y esperar que los cremas cedan puntos, para alcanzar el liderato de la tabla de posiciones.



En la misma situación, Alianza Lima tiene a que superar a Sport Hunacayo para mantenerse en la pelea de los grandes por el título del Clausura.

Partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1:



Real Garcilaso 1-0 Municipal

Pirata FC vs. César Vallejo (sábado 11:00 a.m.)

Universitario vs. Cantolao (sábado 8:00 p.m.)

Unión Comercio vs. Binacional (domingo 11:00 a.m.)

San Martín vs. Sporting Cristal (domingo 1:15 p.m.)

Alianza Universidad vs. Sport Huancayo (domingo 3:00 p.m.)

Melgar vs. Alianza Lima (domingo 3:30 p.m.)

Mannucci vs. Sport Boys (domingo 6:15 p.m.)

UTC vs. Ayacucho FC (lunes 3:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 13 del Torneo Clausura:

Tabla de posiciones Acumulada de la Liga 1:

