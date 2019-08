Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulada de la Liga 1: Programación de la fecha 5

Tabla de posiciones: Se juega la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. Melgar es el líder de la clasificación y comparte el liderato con Sport Huancayo y Alianza Lima.



Sporting Cristal enfrenta a César Vallejo en Trujillo. Los celestes buscan recuperar terreno y meterse entre los primeros lugares de la tabla del Torneo Clausura.



Universitario choca ante el líder Melgar con la premisa de superar al rival directo en la punta del Clausura.



Alianza Lima se mide con Municipal y pone en juego su condición de colíder del Clausura. El cuadro Blanquiazul busca su segundo triunfo seguido tras su última victoria ante Cantolao.

Partidos y programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1:

Ayacuho vs. Sport Huancayo (viernes 3:00 p.m.)

César Vallejo vs. Sporting Cristal (viernes 8:00 p.m.)

San Martín vs. Unión Comercio (sábado 11:00 a.m.)

UTC vs. Binacional (sábado 3:30 p.m.)

Cantolao vs. Sport Boys (sábado 5:45 p.m.)

Universitario vs. Melgar (sábado 8:00 p.m.)

Pirata FC vs. Mannucci (domingo 1:30 p.m.)

Municipal vs. Alianza Lima (domingo 4:00 p.m.)

Real Garcilaso vs. Alianza Universidad (lunes 3:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1:

Tabla de posiciones de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1:

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1:

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1:

