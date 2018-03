Tabla de posiciones del Torneo de Verano: Programación y resultados de la fecha 7

Tabla de posiciones: Se juega la fecha 7 del Torneo de Verano del Descentralizado 2018. Sporting Cristal es líder del Grupo A y Sport Huancayo encabeza el Grupo B.



Sporting Cristal vs Universitario es el partido más atractivo de la fecha. Los celestes buscan alargar la ventaja sobre S an Martín que empató con Alianza Lima en Matute. Por su parte, los cremas van por su segundo triunfo en lo que va del Torneo de Verano.



Otro de los encuentros claves de la fecha es el duelo entre Municipal y Sport Boys. Los ediles necesitan los tres puntos para salir de la última ubicación del Grupo B.



El otro equipo chalaco, Cantolao, puede alcanzar el liderato que ostenta el 'Rojo Matador' si vence a Unión Comercio.

Tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo de Verano:

GRUPO A

GRUPO B

Programación y resultados de la fecha 7 del Torneo de Verano:



Alianza Lima 0-0 San Martín

Real Garcilaso vs. Binacional (sábado 5:45 p.m.)

Municipal vs. Sport Boys (sábado 8:00 p.m.)

Cantolao vs. Unión Comercio (domingo 1:30 p.m.)

Sporting Cristal vs. Universitario (domingo 4:00 p.m.)

Melgar vs. Sport Huancayo (18 de marzo 3:30 p.m.)

Ayacucho FC vs. UTC (24 de marzo 3:30 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. Sport Rosario (25 de marzo 1:00 p.m.)

