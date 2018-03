Tabla de posiciones del Torneo de Verano: Programación de la fecha 9

Tabla de posiciones : Este viernes se reinicia el Torneo de Verano tras los amistosos de la selección peruana en Estados Unidos. Sporting Cristal es el líder del Grupo A y Melgar es puntero del Grupo B.



Alianza Lima juega ante Ayacucho con el objetivo de romper la mala racha de cinco partidos seguidos sin ganar (una derrota y cuatro empates) en la Copa Libertadores y el Torneo de Verano.



Sporting Cristal enfrenta a Sport Rosario en calidad de visitante y busca un triunfo para sostener la ventaja sobre el segundo San Martín.



Universitario juega ante UTC y mantiene la misma intención que su clásico rival. Los cremas ganaron solo dos puntos de los últimos nueve en disputa.

Tabla de posiciones de la fecha 9 del Torneo de Verano:

Grupo A

Tabla de posiciones de la fecha 9 del Grupo A

Grupo B

Tabla de posiciones de la fecha 9 del Grupo B

Programación de la fecha 9 del Torneo de Verano:



Binacional vs. Unión Comercio (viernes 5:45 p.m.)

Alianza Lima vs. Ayacucho FC (vierner 8:00 p.m.)

San Martín vs. Comerciantes Unidos (sábado 3:30 p.m.)

Sport Rosario vs. Sporting Cristal (sábado 5:45 p.m.)

Sport Boys vs. Melgar (sábado 8:00 p.m.)

Municipal vs. Real Garcilaso (domingo 1:30 p.m)

UTC vs. Universitario de Deportes (domingo 4:00 p.m.)

Sport Huancayo vs. Cantolao (lunes 8:00 p.m.)

