Tabla de posiciones del Torneo de Verano tras los empates de Universitario y Alianza Lima

Tabla de posiciones: Se juega la fecha 6 del Torneo de Verano. Sporting Cristal es el líder del Grupo A y Sport Huancayo ocupa el primer lugar del Grupo B.



Sporting Cristal goleó a la San Martín en el estadio Alberto Gallardo y estiró diferencias con el equipo santo, que ocupa el segundo lugar.



Universitario empató con Ayacucho en el estadio Monumental y quedó relegado en la tabla del Grupo A del Torneo de Verano.



Por su parte, Alianza Lima igualó con Sport Rosario. Blanquiazules quedaron relegados en la pelea por el primer lugar de su serie. Sport Huancayo, el líder del Grupo B, superó a Real Garcilaso.

Tabla de posiciones del Grupo A y Grupo B de la fecha 6 del Torneo de Verano:

Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo A: Fecha 6 Tabla de posiciones del Grupo A: Fecha 6

Grupo B

Tabla de posiciones del Grupo B: Fecha 6 Tabla de posiciones del Grupo B: Fecha 6

Programación y resultados de la fecha 6 del Torneo de Verano:



San Martín 1-5 Sporting Cristal

Sport Huancayo 2-1 Real Garcilaso

Sport Boys 1-1 Cantolao

UTC vs Comerciantes Unidos

Universitario 1-1 Ayacucho FC

Sport Rosario 1-1 Alianza Lima

Unión Comercio vs. Melgar (lunes 3:30 p.m.)

Binacional vs. Municipal (lunes 8:00 p.m.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.